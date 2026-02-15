El circuito Coruña Corre presentará el viernes sus novedades para 2026 en su gala anual de premios

El Concello da Coruña celebrará el próximo viernes 20 de febrero la Gala Coruña Corre 2026, una cita que reunirá en el Centro Sociocultural Ágora a participantes, clubes, entidades colaboradoras y familias del circuito.

La gala se convertirá, un año más, en el punto de encuentro de la gran comunidad Coruña Corre, en un acto que combinará reconocimientos, espectáculo y novedades en un formato pensado para todos los públicos.

En este sentido, estaráconducida por Xalo Maira, speaker oficial del circuito y uno de los rostros más reconocibles de #CoruñaCorre desde hace más de una década. Muy querido por las personas participantes, es quien pone voz a las salidas, a las llegadas a meta y a las entrevistas con las y los ganadores en cada prueba, convirtiéndose en una pieza esencial del ambiente festivo y familiar que caracteriza al circuito.

Durante la tarde se entregarán los premios a las y los ganadores de las distintas categorías del circuito, así como distinciones a las personas participantes más fieles, poniendo en valor el compromiso, la constancia y el espíritu de superación que caracterizan a este programa deportivo municipal.

En esta edición, desde el Concello señalan que preparan una gala especialmente dinámica y participativa, con un formato renovado y con propuestas escénicas innovadoras que sorprenderán a las personas asistentes, en especial a la infancia. Será una cita emotiva, divertida y pensada para disfrutar en familia, reforzando el carácter inclusivo de un circuito que crece cada año en participación.

Presentación de la nueva temporada

Asimismo, la gala servirá también para presentar la nueva edición del circuito, que dará comienzo el 14 de marzo con la tradicional Carrera Popular Torre de Hércules, prueba que, como cada año, rendirá homenaje al 8M, Día Internacional de las Mujeres, integrando deporte e igualdad en una misma celebración.

El circuito Coruña Corre continúa consolidándose como una de las grandes citas del deporte popular en Galicia, integrando los barrios de la ciudad en la programación deportiva municipal y fomentando hábitos de vida saludables entre personas de todas las edades.