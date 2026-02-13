La Xunta completa la remodelación del Complejo Deportivo de Elviña I con una inversión de 3,4 millones de euros

La Xunta completa la remodelación del Complejo Deportivo de Elviña I con una inversión de 3,4 millones de euros Xunta

Ofrecido por:

Más Deporte

Finalizada la remodelación del Complejo Deportivo de Elviña de A Coruña con una inversión de 3,4 millones

Se actuó sobre la cubierta y la envolvente del edificio para aumentar la eficiencia energética, además de renovar instalaciones internas como la iluminación, la climatización y el saneamiento

Puede interesarte: Diego Calvo estrena el nuevo complejo deportivo de Elviña, en A Coruña, marcando 'goliños'

Publicada
Actualizada

La Xunta ha finalizado la remodelación integral del Complejo Deportivo de Elviña I, en A Coruña, con una inversión global de 3,4 millones de euros. Las actuaciones han permitido modernizar las instalaciones, mejorar su eficiencia energética y reforzar la seguridad y funcionalidad del recinto.

Imagen de algunos daños en redes perimetrales.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, visitó este viernes el complejo para comprobar el resultado de unas obras que se suman a las mejoras ya realizadas en los campos de fútbol.

En el pabellón se actuó sobre la cubierta y la envolvente del edificio para aumentar la eficiencia energética, además de renovar instalaciones internas como la iluminación, la climatización y el saneamiento. También se mejoró la accesibilidad y la seguridad con la instalación de un ascensor y nueva señalización. Asimismo, se renovó el material deportivo y se habilitaron nuevos espacios, entre ellos salas de actividades y una ludoteca.

Según destacó el conselleiro, los usuarios disponen ahora de un pabellón, gimnasio, piscina y vestuarios renovados, que permiten la práctica deportiva "en las mejores condiciones de seguridad y confort".

Las actuaciones en Elviña I completan las mejoras efectuadas en los campos de fútbol, donde se sustituyeron los céspedes artificiales, se renovó la iluminación, se cambió la cubierta de la tribuna y se mejoraron el pavimento, los vestuarios y la galería de acceso.

Complejo de Elviña

Complejo de Elviña Xunta

Nuevas inversiones en la ciudad

Diego Calvo señaló que la Xunta mantiene su compromiso con la mejora de las infraestructuras deportivas de A Coruña. En este sentido, recordó que están pendientes reformas integrales en otros complejos como A Sardiñeira —con una inversión prevista de 2,5 millones de euros— y Agra I —con un presupuesto estimado de 2,8 millones—, a la espera de avances en su tramitación por parte del Ayuntamiento.

En cuanto a las instalaciones de gestión directa autonómica, ya han finalizado las reformas en los pabellones de Monte Alto, Agra II y Monte das Moas, con una inversión cercana a los dos millones de euros. Además, este verano está prevista una nueva actuación en Elviña II por más de un millón de euros.