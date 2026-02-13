Finalizada la remodelación del Complejo Deportivo de Elviña de A Coruña con una inversión de 3,4 millones

La Xunta completa la remodelación del Complejo Deportivo de Elviña I con una inversión de 3,4 millones de euros Xunta

La Xunta ha finalizado la remodelación integral del Complejo Deportivo de Elviña I, en A Coruña, con una inversión global de 3,4 millones de euros. Las actuaciones han permitido modernizar las instalaciones, mejorar su eficiencia energética y reforzar la seguridad y funcionalidad del recinto.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, visitó este viernes el complejo para comprobar el resultado de unas obras que se suman a las mejoras ya realizadas en los campos de fútbol.

En el pabellón se actuó sobre la cubierta y la envolvente del edificio para aumentar la eficiencia energética, además de renovar instalaciones internas como la iluminación, la climatización y el saneamiento. También se mejoró la accesibilidad y la seguridad con la instalación de un ascensor y nueva señalización. Asimismo, se renovó el material deportivo y se habilitaron nuevos espacios, entre ellos salas de actividades y una ludoteca.

Según destacó el conselleiro, los usuarios disponen ahora de un pabellón, gimnasio, piscina y vestuarios renovados, que permiten la práctica deportiva "en las mejores condiciones de seguridad y confort".

Las actuaciones en Elviña I completan las mejoras efectuadas en los campos de fútbol, donde se sustituyeron los céspedes artificiales, se renovó la iluminación, se cambió la cubierta de la tribuna y se mejoraron el pavimento, los vestuarios y la galería de acceso.

Complejo de Elviña Xunta

Nuevas inversiones en la ciudad

Diego Calvo señaló que la Xunta mantiene su compromiso con la mejora de las infraestructuras deportivas de A Coruña. En este sentido, recordó que están pendientes reformas integrales en otros complejos como A Sardiñeira —con una inversión prevista de 2,5 millones de euros— y Agra I —con un presupuesto estimado de 2,8 millones—, a la espera de avances en su tramitación por parte del Ayuntamiento.

En cuanto a las instalaciones de gestión directa autonómica, ya han finalizado las reformas en los pabellones de Monte Alto, Agra II y Monte das Moas, con una inversión cercana a los dos millones de euros. Además, este verano está prevista una nueva actuación en Elviña II por más de un millón de euros.