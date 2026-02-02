Fallece el coruñés José Otero, leyenda del martillo español e impulsor del polígono de Agrela

El atleta gallego José Otero Alfaya falleció el pasado 31 de enero a los 85 años, dejando un legado imborrable en la historia del atletismo español. Natural de A Coruña, fue uno de los grandes referentes del lanzamiento de martillo en la década de los 60 y el primer español en superar la barrera de los 60 metros en esta disciplina.

Otero logró este hito el 11 de julio de 1965 en Bourges, durante un encuentro internacional Francia-España, donde alcanzó los 60,46 metros y se proclamó vencedor de la prueba.

A lo largo de su carrera fue 15 veces internacional absoluto con España entre 1962 y 1967, destacando su participación en la Copa de Europa Bruno Zauli de 1965, disputada en Enschede, donde ganó la prueba en el debut histórico del equipo español.

En el ámbito nacional, fue campeón de España absoluto de martillo en 1964, 1965 y 1966, además de lograr la medalla de plata en 1967. Dominador de la especialidad en esos años, batió el récord de España en cinco ocasiones, consolidándose como el gran martillista del país en esa etapa.

Su talento ya se había hecho visible en categoría júnior, donde fue cuatro veces internacional, campeón de España en 1961 y 1962 y autor de dos récords nacionales júnior. Inició su trayectoria deportiva en 1958 y la prolongó durante dos décadas, hasta 1978.

Nadador en su juventud, encontró en el atletismo el deporte ideal para su imponente físico, lo que lo llevó en 1961 a la Residencia Blume de Madrid, cuna de grandes atletas españoles.

José Otero cerró su carrera deportiva con una mejor marca personal de 61,30 metros en 1966 y siempre defendió los colores del Deportivo de La Coruña, rechazando incluso ofertas de otros grandes clubes.

Fuera de las pistas, desarrolló una intensa vida profesional en el polígono de Agrela, donde permaneció activo hasta los 82 años, vinculado durante décadas a la Asociación de Empresarios de la zona.