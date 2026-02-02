Abierto plazo para participar en el concurso escolar de cánticos del Club Básquet Coruña

Pista del Básquet Coruña en el Coliseum de A Coruña. Quincemil.

El lunes 2 de febrero se abre el plazo de inscripción del concurso escolar de cánticos de animación del Club Básquet Coruña, una iniciativa impulsada con la colaboración del Ayuntamiento que busca fomentar la creatividad, el baloncesto y el sentimiento de pertenencia al equipo entre los más jóvenes.

Bajo el nombre de Paixón Laranxa, el certamen está dirigido al alumnado de 5º y 6º de Primaria de los colegios de la ciudad, que podrá inscribirse hasta el 27 de febrero.

Las fases eliminatorias se celebrarán entre el 16 y el 23 de marzo, mientras que la gran final tendrá lugar el 10 de abril en el Coliseum, coincidiendo con el partido entre el Leyma Coruña y el Monbus Obradoiro.

Los grupos participantes deberán crear cánticos originales, sin mensajes ofensivos ni palabras malsonantes, con letra y ritmo sencillos y una duración máxima de 30 segundos.

Además, podrán apoyarse en elementos de animación como bombos, tambores o megáfonos para reforzar la puesta en escena.

El concurso se desarrollará en varias jornadas, en función del número de centros inscritos. En cada una de ellas, los grupos acudirán a un entrenamiento del Leyma Coruña, donde interpretarán su cántico.

Las actuaciones serán grabadas y difundidas en las redes sociales del club, permitiendo la votación de la afición, que se combinará con un 50 % de puntuación según el nivel de ruido alcanzado.

El colegio ganador recibirá la visita del primer equipo del Club Básquet Coruña, lotes de merchandising y un reconocimiento público tanto en las redes sociales como en la página web del club. La inscripción de las bandas escolares deberá realizarla cada centro educativo a través del enlace habilitado.