El temporal para al fútbol gallego: suspendidos todos los partidos del sábado 24 de enero

El sábado 24 de enero será de quedarse en casa para los futboleros. La Real Federación Gallega de Fútbol ha comunicado en las últimas horas la suspensión de todos los partidos previstos, tanto en la modalidad de fútbol campo como en la especialidad de fútbol sala, para ese día a causa del temporal.

Desde el ente federativo motivan la resolución en las recomendaciones de la Secretaría Xeral para o Deporte, de tal forma que se restrinja la movilidad entre ayuntamientos que se pudiesen ver afectados por las consecuencias del mal tiempo, y tratando de evitar percances en esos trayectos.

La suspensión afecta a todos los partidos programados en Galicia en las delegaciones y subdelegaciones federativas, tanto de modalidad nacional como de ámbito autonómico.

Por el momento, se mantiene la previsión de disputa para el 25 de enero, pero todo dependerá del avance del tiempo. No obstante, los ayuntamientos pueden decidir de forma unilateral el cierre de sus instalaciones, lo que conllevaría la suspensión de los encuentros programados en ellos.

Todos los partidos afectados se jugarán posteriormente, bien sea por mutuo acuerdo entre clubes o a través de resoluciones del comité de competición.