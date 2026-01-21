A Coruña, epicentro del fútbol base español: Elviña y Ponte dos Brozos, sedes del sub 14 y sub 16

Acto de inauguración de los campos de fútbol de Elviña, en A Coruña. Xunta

Galicia volverá a situarse en el centro del fútbol base nacional al ser designada sede de la segunda y última fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub 14 y sub 16 masculinas, que con el nuevo formato compiten en Segunda División. Tras la primera fase celebrada en el Ayuntamiento de Poio, la competición decisiva se disputará entre el 6 y el 8 de febrero.

Los encuentros se repartirán entre los campos de Ponte dos Brozos y Pastoriza, en Arteixo, el campo de Elviña, en A Coruña, y Gallamonde, en Miño, con un protagonismo destacado para Elviña y Ponte dos Brozos, que acogerán varios de los partidos más relevantes de esta fase final.

Las Selecciones Galegas sub 14 y sub 16 masculinas afrontan esta cita con el objetivo claro de lograr el ascenso a Primera División, después de los buenos resultados obtenidos en la primera fase.

Desde la Real Federación Galega de Fútbol agradecieron la colaboración de los ayuntamientos de Arteixo y Miño, así como de la Xunta de Galicia por la cesión del campo de fútbol de Elviña, que volverá a acoger partidos de una competición estatal de primer nivel.