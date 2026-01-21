La Abanca Pantin Classic Galicia Pro ya tiene fecha: será del 22 al 30 de agosto

Galicia desveló este miércoles en Fitur 2026 las fechas oficiales de los campeonatos de la Liga Mundial de Surf (WSL) que se celebrarán a lo largo de este año en el territorio gallego, consolidando a la comunidad como la región del mundo con mayor concentración de pruebas del circuito WSL.

El calendario arrancará en Ferrol del 24 al 28 de junio con el GADIS Surf Festival Ferrol, una cita que reunirá dos campeonatos paralelos, uno de Longboard y otro Sub-21 en modalidad shortboard, y que volverá a combinar la competición deportiva con una potente programación musical y cultural.

La siguiente gran fecha será la del Abanca Pantin Classic Pro, que celebrará su 39ª edición del 22 al 30 de agosto. Esta prueba, ya convertida en referente mundial del surf, volverá a ir mucho más allá del deporte, con actividades gratuitas de gastronomía, medioambiente y música, y una afluencia que ronda los 100.000 visitantes por edición.

El calendario se cerrará en la playa de Razo (Carballo), que acogerá del 15 al 18 de octubre el Edommo Junior Pro Razo, una cita que da un salto de calidad al integrarse en la categoría Qualifying Series (QS) del circuito World Surf League, reforzando el papel de Galicia en el surf internacional.

El acto de presentación contó con la intervención de Yago Barreto, en representación de Classic Surf Pro, encargado de anunciar las fechas oficiales, así como de distintos representantes institucionales.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó el impacto turístico del surf para Ferrolterra, mientras que el alcalde de Valdoviño, Alberto González, puso en valor la plena integración del Pantín Classic con la población local tras casi cuatro décadas de historia.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, subrayó la importancia de situar la costa coruñesa en el foco internacional y de avanzar en la desestacionalización turística, destacando la "triple corona gallega" que conforman Ferrol, Pantín y Razo.

Desde la Xunta de Galicia, Martina Aneiros remarcó el papel clave de la colaboración público-privada para acoger eventos de este nivel en un territorio naturalmente privilegiado para la práctica del surf.