Sada (A Coruña) acoge el Open Dominó Zona Norte con más de 500 euros en premios

El restaurante As Rodas, en la parroquia de Espíritu Santo en Sada (A Coruña), será escenario este sábado del Open Dominó Zona Norte, una cita que reunirá durante toda la jornada a aficionados a este juego tradicional y que repartirá más de 500 euros en premios entre las personas participantes.

El torneo está organizado por el Club de Dominó Sada, con la colaboración de la Federación Gallega de Dominó y el Ayuntamiento de Sada, consolidando así el respaldo institucional a las actividades deportivas y de ocio que fomentan la convivencia y la participación vecinal.

Desde la organización destacan que el Open Dominó Zona Norte se ha convertido en una referencia para los amantes del dominó en la comarca y en el norte de Galicia, atrayendo jugadores de distintos puntos del territorio y contribuyendo a dinamizar la hostelería y la vida social del municipio.

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través de los teléfonos 617 224 820 y 618 328 555.