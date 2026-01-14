El medio maratón de A Coruña entra en el calendario global de World Athletics

El medio maratón de A Coruña, C21, continúa dando pasos decisivos para consolidarse en el panorama internacional del atletismo tras incorporarse al Global Calendar de World Athletics, el organismo que rige este deporte a nivel mundial.

Este reconocimiento permitirá que las marcas logradas en la carrera sean válidas para el ranking mundial, un hito que sitúa a la prueba herculina entre las más destacadas del calendario.

En España, el pasado año solo diez medios maratones fueron puntuables para este ranking internacional, entre ellos los de Santa Pola, Sevilla, Barcelona, Málaga, Madrid, Bilbao o Valencia, un listado al que ahora se suma la prueba coruñesa.

Este avance se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento de A Coruña por las carreras populares y la promoción del deporte para todas las edades, una línea de trabajo visible también en iniciativas municipales como el circuito Coruña Corre.

La XVIII edición del medio maratón de A Coruña se celebrará el próximo 1 de marzo, y a falta de mes y medio para la cita el ritmo de inscripciones continúa al alza. Más de 1.700 personas ya se han inscrito en la prueba de 21 kilómetros, a las que se suman otras 700 en la carrera complementaria de 5K, que se disputará el mismo día, alcanzando así más de 2.400 participantes confirmados.

El plazo de inscripción con precio bonificado permanecerá abierto hasta el 8 de febrero, mientras que el cierre definitivo será el 22 de febrero.