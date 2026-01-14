AMI celebra 40 años de alpinismo y compromiso social en A Coruña

La Agrupación de Montañeiros Independentes de A Coruña (AMI) cumple 40 años convertida en uno de los clubes de montaña más relevantes de Galicia, con una trayectoria marcada por la promoción de la escalada, la formación y, especialmente en la última década, por su firme compromiso social.

Actualmente, AMI cuenta con más de 600 personas federadas y 100 socios no federados, un crecimiento notable si se compara con las 55 licencias con las que contaba en 2010.

Aunque seis de cada diez licencias corresponden a hombres, la presencia femenina aumenta año tras año, y el 40 % de las licencias son de menores de edad.

El club fue pionero en Galicia al crear escuelas deportivas, que actualmente forman a cerca de 300 niños y niñas.

Un pilar de la historia reciente de AMI es su proyecto social, desarrollado de forma continua desde 2013 con el apoyo de la Fundación Emalcsa. Las iniciativas utilizan la actividad física, principalmente escalada, senderismo y marcha nórdica, como herramienta de inclusión social, promoción de la salud y desarrollo personal.

Mientras que la primera convocatoria contó con 73 participantes, en las ediciones siguientes la cifra se multiplicó hasta por diez.

Mariquiña Castiñeira, coordinadora del club, subraya que el proyecto facilita el acceso a la actividad física a personas con discapacidad, colectivos en riesgo de exclusión y mujeres víctimas de violencia machista. AMI y la Federación Galega de Montañismo son además pioneras en España en iniciativas de paraescalada.

Más de 20 actividades abiertas para celebrar el cumpleaños

En 2026, AMI organizará casi una veintena de actividades abiertas a la ciudadanía y a sus socios, comenzando el 16 de enero con la charla Aventura por Kirguistán, a cargo del socio Adrián Álvarez, en la sede del club (rúa Padre Sarmiento, 8) a las 20:00 horas.

El 40º aniversario también reivindica el alpinismo, con ascensiones históricas como la de Torre Rusia (4.240 metros) realizada en 2025 por Adrián Álvarez y Miguel Arejula en condiciones extremas.

El calendario de celebración incluye bautismos de escalada para niños y niñas el 28 de enero, la Festa da Inclusión el 30 de mayo, actividades de alpinismo en Picos de Europa y Peña Ubiña, y la organización de varias competiciones oficiales, consolidando a AMI como un referente de deporte, educación y compromiso social en Galicia.