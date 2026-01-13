La Policía intervino en una quedada entre aficionados del Dépor y Atlético este mediodía

El partido entre el RC Deportivo y el Atlético de Madrid cuenta con un dispositivo de seguridad especial al ser declarado de alto riesgo. Fruto de ello, agentes de la Policía Nacional intervinieron esta tarde, alrededor de las 13:00, en un encuentro entre seguidores de ambos conjuntos al que no se presentaron los aficionados rojiblancos. Fueron identificados algunos hinchas deportivistas presentes.

A pesar de ello, se han podido ver en redes sociales algunos vídeos de acciones de pelea entre diferentes personas en el entorno del estadio de Riazor, en la zona entre Avenida de La Habana con Gregorio Hernández. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron incidentes sin mayor trascendencia.

El Atlético regresa a A Coruña tras disputar su último partido oficial en la ciudad en la temporada 2017/18. Las relaciones entre los grupos ultra han sido tensas de forma histórica.