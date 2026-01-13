Miño (A Coruña) reconoce a sus deportistas con los IV Premios do Deporte

El Ayuntamiento de Miño celebrará este viernes, 16 de enero, a partir de las 20:00 horas, la cuarta edición de los Premios do Deporte, una gala destinada a reconocer la labor de los deportistas y entidades deportivas del municipio durante la temporada 2024-2025.

El acto tendrá lugar en el Local Social de A Rúa y servirá como punto de encuentro del deporte local.

Durante la ceremonia se rendirá homenaje a los logros, trayectorias y valores deportivos en distintas disciplinas, con un reconocimiento especial a la dedicación, el esfuerzo y el compromiso que promueven el deporte en la comunidad.

Además de premiar a deportistas y equipos, el Ayuntamiento pondrá en valor la contribución de clubes, entrenadores y eventos deportivos que han dejado huella en Miño.

En esta edición se entregarán galardones en categorías como mejor equipo masculino y femenino, mejor deportista masculino y femenino, mejor deportista promesa, mejor entrenador, mejor club, mejor evento deportivo, deportividad y valores deportivos, menciones especiales y trayectoria deportiva, abarcando así todo el ecosistema deportivo del municipio.