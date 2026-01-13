Ferrol será la sede de Galicia para la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones UEFA
El estadio de A Malata acogerá el Galicia-Asturias con entrada gratuita y billete en juego para la fase final nacional
El estadio de A Malata se convertirá el próximo miércoles 28 de enero, a partir de las 18:00, en la casa de la Selección Gallega de fútbol de aficionados.
La ciudad de Ferrol y su estadio principal serán testigos de la eliminatoria correspondiente a la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones UEFA, en la que Galicia se enfrentará a Asturias en un choque clave para acceder a la fase final nacional del torneo.
La entrada será gratuita, lo que permitirá a los aficionados de toda la región animar a su selección en un encuentro de máximo interés.
La Copa de las Regiones UEFA es una competición destinada a selecciones regionales de toda Europa, que brinda la oportunidad a jugadores no profesionales de representar a sus territorios en un escenario internacional.