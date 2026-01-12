Mario Tenreiro se proclama campeón gallego júnior de judo en Ferrol

El Pabellón Municipal de Esteiro, en Ferrol, acogió este sábado el Campeonato de Galicia Júnior de Judo, una cita en la que el AD Judo Ferrolterra firmó una destacada actuación con seis judocas en competición y un balance de un oro y dos bronces.

El gran protagonista de la jornada fue Mario Tenreiro, que se proclamó campeón gallego en la categoría de -81 kilos, realizando una competición sobresaliente y ganando todos sus combates por Ippon, lo que le permitió subir a lo más alto del podio con autoridad.

También subieron al cajón Bruno Carrodeguas, que logró la medalla de bronce en -66 kilos, y Amelia Tenreiro, que fue tercera en -70 kilos pese a ser aún de categoría cadete, un resultado de gran mérito por su proyección y nivel competitivo.

Estos tres judocas representarán al club el próximo sábado 17 de enero en el Sector Oeste, que se disputará en El Entrego (Asturias) y que es clasificatorio para el Campeonato de España, previsto para el 31 de enero en Pamplona.

En el resto de la participación, David Herrera (-100 kg) se quedó a las puertas del podio con un meritorio quinto puesto, al igual que Lucía Soto (-48 kg), que también finalizó quinta tras perder el combate por el bronce. Pablo López, en -100 kilos, no pudo entrar en la lucha por las medallas.

A nivel técnico, Alba de Bernardo y Alberto López "Pitu" dirigieron a los deportistas desde la silla, mientras que Alberto Castro formó parte de la organización del evento como Delegado Comarcal de Ferrolterra. Además, el árbitro del club Armando Castro, que actuó en el campeonato, ha sido también convocado para el Sector Oeste.