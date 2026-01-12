La Fundación Amare Terra premia a 14 referentes del deporte gallego en los Terra de Hércules

La Fundación Amare Terra ha dado a conocer el fallo del jurado del Premio Terra de Hércules 2026, que reconoce la trayectoria de 14 personalidades y entidades del deporte gallego por su contribución al desarrollo de la actividad deportiva desde una perspectiva humanista, educativa, inclusiva y social, en sintonía con los valores olímpicos y paralímpicos.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el martes 27 de enero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), en un acto que reunirá a homenajeados de todas las provincias y de distintos ámbitos del deporte, desde la base y la gestión hasta la alta competición, la ciencia y el deporte adaptado.

En esta segunda edición, la Fundación reafirma su compromiso con un galardón que va más allá del éxito competitivo, apostando por un reconocimiento coral al ecosistema del deporte gallego y a trayectorias muchas veces construidas desde ámbitos discretos, pero esenciales para su crecimiento y proyección social.

Entre las personas y entidades premiadas figuran Alfonso Ortega Casasnovas por su labor en el atletismo; AMFIV, referente del baloncesto en silla de ruedas y del deporte inclusivo; Augusto César Lendoiro, por su impacto histórico en la gestión deportiva; Aurora Martínez Vidal, pionera de la gimnasia rítmica en Galicia; o David Cal Figueroa, uno de los deportistas olímpicos más laureados de la historia del deporte español.

También reciben el galardón Jesús Hermida Cebreiro por su trayectoria en la gestión deportiva; José María Covelo Cartelle en balonmano; Juan Carlos Bremón Pérez en natación y surf; Luis Gregorio Ramos Misioné en piragüismo; María Dolores Rojas Suárez por su labor en el arbitraje internacional de atletismo, y Rafael Martín Acero como referente en las ciencias del deporte.

El jurado ha concedido, además, tres reconocimientos a título póstumo a José Mañana y el Colegio Karbo, por su impulso al fútbol femenino, el bádminton y el deporte escolar; a José María Valeiro Iglesias, por su compromiso con el baloncesto de base en Betanzos; y a Pablo Hinójar Rey, por su dedicación a la gimnasia de trampolín.

El Premio Terra de Hércules no es un ranking de méritos deportivos, sino un homenaje a trayectorias diversas e incomparables, valorando el impacto humano, social y educativo de cada candidatura. En esta edición, el jurado ha tenido que elegir entre casi ochenta propuestas, reflejo de la riqueza y profundidad del deporte gallego.