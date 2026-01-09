Cerca de 150 judokas júnior compiten este sábado en el XXVI Trofeo Cidade de Ferrol

El pabellón municipal de Esteiro será escenario este sábado, 10 de enero, del XXVI Trofeo Cidade de Ferrol-Campeonato Xunta de Galicia en categoría júnior, una cita que reunirá a 144 judokas procedentes de 26 clubes de toda Galicia y que consolida a la ciudad como uno de los referentes autonómicos de este deporte olímpico.

La competición arrancará a las 16:00 horas y se enmarca en el convenio de colaboración entre la Federación Galega de Judo y el Ayuntamiento, con el objetivo de impulsar, difundir y promocionar el judo, además de mantener un trofeo anual que congrega a los mejores deportistas de la comunidad, como viene sucediendo en ediciones anteriores.

El campeonato tiene carácter clasificatorio para el sector nacional del Campeonato de España, mientras que el resto de judokas seleccionados serán designados por los técnicos de la Federación Galega entre los competidores más destacados del torneo.

En el plano técnico, la competición se desarrollará mediante un sistema de eliminatoria directa con repesca doble cruzada, contará con cuatro tatamis oficiales y combates de cuatro minutos, garantizando un alto nivel competitivo durante toda la jornada.