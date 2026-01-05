El softbol gana adeptos en A Coruña: así es el deporte en auge que comparte raíces con el beisbol

Imagen de un partido entre el Gladiadores de Culleredo y el CBS Cambre. CBS Cambre.

Fútbol, baloncesto, tenis... Son muchos los deportes que se pueden practicar en la ciudad herculina. Pero más allá de los más populares y conocidos, en A Coruña sigue creciendo el interés por el Softbol, un deporte que, aunque comparte raíces con el béisbol, destaca por su dinamismo y su accesibilidad.

La historia dice que surgió a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se juega en un campo más pequeño y con una pelota de mayor tamaño, lo que hace que las jugadas sean más rápidas y fáciles de seguir incluso para quienes se inician.

El Sóftbol se disputa entre dos equipos que alternan ataque y defensa, con el objetivo de completar carreras tras golpear la pelota lanzada desde una distancia cercana. A diferencia del béisbol, el lanzamiento es siempre ascendente, lo que modifica por completo la técnica y añade una capa de estrategia tanto para lanzadoras como para bateadoras.

En el terreno de juego todo ocurre a gran velocidad: los robos de base, los toques de bola o los batazos al hueco requieren reflejos y coordinación. En categorías femeninas y mixtas es especialmente popular, en parte porque favorece la participación de deportistas de perfiles muy distintos, sin necesidad de altas exigencias físicas iniciales.

Culleredo y los Gladiadores, campeones de tres competiciones

Culleredo cuenta con uno de los clubes que más repercusión ha ido ganando, el Gladiadores. Fundado en 2024, es "un club familiar", compuesto por Máximo Estrada como vicepresidente, Álex Cores como secretario y Flor Rangel como delegada.

Bajo la presidencia de Juan López, su objetivo es que "el beisbol y el sóftbol surjan en Galicia". En un futuro quieren ir "a la fase de ascenso. Ahora quedamos campeones de las tres ligas. Fuimos campeones de la Liga Noroeste Plata, quedamos campeón de la Liga Gallega y quedamos campeón de la Copa de Galicia".

"Vamos a Asturias a sitios como Gijón, Oviedo o a Santiago y eso tiene un coste" Juan López, Gladiadores Culleredo

El principal problema radica en la ausencia de patrocinios. "Todo es bajo coste de nuestros mismos jugadores y del ayuntamiento de Culleredo", explica Juan.

Sus partidos se juegan habitualmente en el complejo deportivo de Acea de Ama, que está en proceso de actualización dentro de un plan de inversiones de la Xunta de Galicia.

Los viajes son otro de sus hándicap. "Vamos a Asturias a sitios como Gijón, Oviedo o a Santiago y eso tiene un coste", recuerda.

Cambre, uno de los grandes focos de crecimiento

El problema de financiación de entidades deportivas y de otra índole de Cambre no ha afectado directamente al crecimiento de este deporte.

"Con 35 años de historia, el Club Béisbol y Sófbol Cambre se ha consolidado como uno de los grandes referentes de estos deportes en Galicia. Desde sus inicios, la entidad ha trabajado para construir un proyecto sólido y duradero, basado en la pasión por el juego y en la formación integral de sus deportistas", explica María Fernández Jover, secretaria del club, en conversación con Quincemil.

En 2001, el club adoptó su nombre actual, reforzando así su compromiso con el desarrollo del béisbol y el sófbol dentro del Concello de Cambre.

"Ese cambio marcó un punto de inflexión hacia una estructura más profesionalizada, orientada al crecimiento y la proyección a nivel autonómico y nacional", resalta.

"Uno de los mayores motivos de orgullo de la entidad es la presencia de jugadoras y técnicos del club en selecciones nacionales, representando a Galicia en campeonatos europeos e internacionales" María Fernández Jover, Club Béisbol y Sófbol Cambre

La misión del club es clara: "impulsar el crecimiento deportivo y personal de jugadores y jugadoras, apostando por la formación continua, el trabajo en equipo y el compromiso, para llevar el béisbol y el sófbol gallego al más alto nivel", confirma.

El Club Béisbol y Sófbol Cambre cuenta con equipos desde la categoría infantil hasta la categoría senior, creando un camino formativo completo que acompaña a los deportistas durante toda su evolución.

Los equipos senior compiten en dos de las ligas más importantes del país, que son la Liga Nacional Plata de Béisbol y la Liga Nacional de Sófbol Oro

"Uno de los mayores motivos de orgullo de la entidad es la presencia de jugadoras y técnicos del club en selecciones nacionales, representando a Galicia en campeonatos europeos e internacionales. Un reconocimiento al trabajo diario y al nivel alcanzado por su estructura deportiva y técnica", presume María.

"El club defiende que el deporte es una herramienta educativa fundamental, no solo a nivel físico, sino también como vehículo para inculcar valores como el respeto, el esfuerzo, la superación personal, el compañerismo y la convivencia", concluye, no sin antes recordar lo importante: "Desde el Club Béisbol y Sófbol Cambre se trabaja para mantener un entorno seguro, inclusivo y motivador, donde cada niño y niña pueda disfrutar, aprender y desarrollarse a través del juego. Un compromiso que refleja la esencia de un club que, después de 35 años, continúa creciendo y mirando al futuro con ilusión".