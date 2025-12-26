La Oysho San Silvestre Coruña 2025 repartirá los dorsales en la Casa del Agua los días 29 y 30

La organización de la Oysho San Silvestre Coruña 2025 ha anunciado que la entrega de dorsales y bolsas del corredor se realizará en la Casa del Agua los días 29 y 30 de diciembre, en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas.

Durante este mismo periodo, los corredores podrán sumarse a la campaña solidaria Corre y Colabora, donando alimentos que serán destinados a la Cocina Económica y a Cáritas Coruña.

La prueba absoluta arrancará a las 17:00 horas desde O Parrote y La Marina, siguiendo un recorrido que atravesará Cantón Grande, Rúa Nueva, Paseo Marítimo y avenida Pedro Barrié de la Maza, pasando por lugares emblemáticos como la Torre de Hércules y el Castillo de San Antón, para regresar de nuevo a la meta en O Parrote.

Los participantes estarán organizados por cajones según su tiempo estimado, incluyendo la CanSilvestre, la Andaina y la Marcha Nórdica.

Las pruebas infantiles tendrán lugar en circuito cerrado también en O Parrote y La Marina, con salidas escalonadas a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas, ofreciendo a los más pequeños la oportunidad de disfrutar de la carrera en un entorno seguro y controlado.