A Coruña avisa a los usuarios de las Escuelas Deportivas: faltar a clase puede impedir renovar la plaza

El Ayuntamiento de A Coruña se ha puesto en contacto esta mañana, a las 10:23, con los usuarios de las Escuelas Deportivas Municipales para informarles del estado de la situación con respecto a la falta de pago de los sueldos a sus monitores.

De esta forma, en un correo firmado de forma genérica por la Concellería de Deportes, reconocen la incidencia con el pago de los sueldos, culpando a la empresa Serviplus SL e insistiendo en que han requerido a la empresa que ejecute el pago urgente.

Además, detallan que están llevando a cabo un seguimiento continuo de la situación.

Un recordatorio velado: no asistir a clase puede penalizar para renovar la plaza

La parte final de la comunicación ha levantado mucho enfado en los chats de alumnos, por el recordatorio que emite el ayuntamiento: no acudir a clase computa como falta, y la falta puede impedir renovar la plaza.

"Es importante recordar que las clases de las Escuelas Deportivas Municipales deben desarrollarse con normalidad. La no asistencia a las sesiones programadas, con independencia de la causa, computará como falta de asistencia, tal y como establecen las bases reguladoras de las Escuelas Deportivas Municipales, publicadas en la web municipal", recuerdan.

De acuerdo con dichas bases, la acumulación de faltas puede suponer la pérdida del derecho a renovación de plaza el próximo año", inciden.

"Por eso, os pedimos que, en la medida de lo posible, se mantenga la asistencia regular a las clases, mientras el Ayuntamiento continúa trabajando para resolver la situación", concluye.

Un grupo de usuarios decidió declararse en huelga de asistencia en días pasados, de forma espontánea tal y como manifestaron, dado que no quieren que sus monitores acudan sin cobrar sus sueldos a sus puestos de trabajo.

El escrito de comunicación de los empleados

Los empleados de las Escuelas Deportivas Municipales presentaron el pasado día 12, a las 12:33, un escrito poniendo en conocimiento del Ayuntamiento su situación frente a la empresa Serviplus, concesionaria del servicio.

En dicho escrito, hacen referencia a varias comunicaciones verbales mantenidas con el concejal de deportes, jefa de servicio de deportes y director de área de deportes en una reunión que fechan el 18 de junio del 2024.

También se refieren a una reunión mantenida con el número 2 de Inés Rey, José Manuel Lage Tuñas, el 16 de julio del 2025 e incluso al uso del escaño ciudadano en el pleno del pasado 6 de noviembre.

Según los trabajadores, en todas ellas se les informó de que Serviplus no había cumplido con sus obligaciones, un hecho que se agravó con el impago de la nómina de noviembre, de la que percibieron la mitad la pasada semana. Fuentes consultadas por Quincemil explican que en esos encuentros se puso de manifiesto que había un retraso en el abono dela pago extra, que no perciben todos los empleados.