La Oysho San Silvestre Coruña 2025 agota dorsales y amplía inscripciones ante la alta demanda

A Coruña se prepara para vivir uno de los eventos deportivos más esperados del año, la Oysho San Silvestre Coruña 2025, que ha agotado los 5.500 dorsales de la categoría absoluta y ha decidido ampliar las inscripciones ante la elevada demanda.

La organización ha habilitado 150 dorsales extra para la carrera absoluta, así como 25 adicionales para la CanSilvestre y 25 por cada categoría de las pruebas infantiles, garantizando que más participantes puedan sumarse a esta cita ya consolidada en la ciudad.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del 22 de diciembre de 2025, o hasta que se agoten los dorsales, a través de las webs www.sansilvescoruna.com y www.championchipnorte.com, así como de forma presencial en El Corte Inglés de C/ Ramón y Cajal, 57.

Una carrera con corazón solidario

La Oysho San Silvestre Coruña 2025 mantiene su compromiso solidario con la campaña Corre y Colabora, destinada a la recogida de alimentos para Cáritas Coruña y la Cocina Económica.

Los participantes y cualquier persona interesada podrán colaborar dejando sus donativos en el Local de Saunier Duval (El Temple) de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas; y en la Casa del Agua, los días 29 y 30 de diciembre, coincidiendo con la entrega de dorsales, de 10:00 a 21:00 horas.

Además, la carrera colabora un año más con la iniciativa solidaria Reyes Magos de Verdad, que permite a los voluntarios convertirse en Reyes Magos para niños y niñas en casas de acogida, personas en riesgo de exclusión social y mayores en residencias.

Cada beneficiario escribe su propia carta, que es asignada a un voluntario encargado de cumplir su deseo con un regalo valorado entre 25 y 35 euros, proporcionando no solo un obsequio material, sino también ilusión y acompañamiento durante estas fechas tan especiales.

Las inscripciones para participar como voluntario están abiertas en www.reyesmagosdeverdad.org.

Compromiso con la sostenibilidad

La prueba también refuerza su responsabilidad ambiental mediante su colaboración con Cada Lata Cuenta, por quinto año consecutivo, promoviendo el reciclaje durante la carrera.

Educadores ambientales recorrerán la zona de meta con mochilas recolectoras, sensibilizando a participantes y público sobre la correcta separación de residuos.

La organización instalará además puntos de reciclaje adicionales para envases, cartón y restos, consolidando la apuesta del evento por la sostenibilidad y el cuidado del entorno urbano.