Éxito de la delegación coruñesa en el Campeonato de Europa Máster de Natación: "Ha sido increíble"

Un grupo de nadadores del Club del Mar San Amaro participó por primera vez en el Campeonato de Europa Máster de Natación, que se celebró del 10 al 15 de diciembre en Lublin, Polonia. Cinco días de competición en los que la delegación coruñesa consiguió batir varios récords gallegos y superar sus mejores marcas personales. "Volvemos a casa contentísimos", cuenta a Quincemil David Castro, uno de los nadadores.

Algunos de los deportistas consiguieron situarse dentro del top 10 de la competición. En el caso de David, el coruñés logró sus mejores marcas personales. Su compañero Iván Lobelle batió dos récords gallegos en las pruebas del 50 y 100 metros libres, quedando en las posiciones de 6º y 7º. También, lo consiguieron con el relevo masculino de 4x50 libres con el que quedaron sextos de Europa.

Sergio y Marcos, por su parte, quedaron en los puestos de 12º y de 13º, respectivamente, en el 50 libres. La única representante femenina, Manuela, quedó 8ª y 9ª en sus pruebas.

"La experiencia ha sido increíble. Hay un montón de nadadores olímpicos que le dan mucha visibilidad a las pruebas", explica David. "El nivel era enorme y lo hicimos mejor que nunca, las horas de entrenamiento y el esfuerzo se vieron reflejados en los resultados", añade el deportista con buen sabor de boca.

Un éxito en una competición a la que tuvieron dudas sobre si presentarse o no, hasta el pasado verano, pese a haber conseguido los tiempos para acudir a ella, principalmente debido al gasto del viaje a Polonia y al tiempo que conllevaba preparar las pruebas. Finalmente, el apoyo de varios patrocinadores y del Club del Mar San Amaro ha sido fundamental para que los cinco pudieran viajar a Lublin.

Volvieron este lunes a A Coruña y este mismo martes, sin perder tiempo, ya se han vuelto a lanzar a la piscina para seguir entrenando. Ahora, con la mirada puesta en el campeonato gallego que se celebrará en enero y en el nacional, que se disputará en febrero. "Tenemos que aguantar este nivel de forma que tenemos ahora mismo. Nuestra idea es ir a estas competiciones para conseguir medallas", concluye David.