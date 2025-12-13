Pepe, corredor más "veterano" de la San Silvestre de A Coruña: "Llegar a María Pita tenía su encanto"

Jose Deben, más conocido por Pepe, es uno de los corredores habituales de la San Silvestre, la tradicional prueba que cada año pone el cierre con un circuito apto para muchos públicos en la ciudad herculina.

Su cara es más que conocida para los participantes, y no es para menos. No se ha perdido ni una, acumula dorsales como velas de cumpleaños y cada año, la ilusión por formar parte del elenco de corredores crece en uno de sus incondicionales.

"Lo mejor de la carrera es sin duda el poder terminar el año corriendo con familiares y amigos de una forma diferente y divertida", resume en conversación con Quincemil.

Precisamente esa diversión es lo que más destacan los corredores a la hora de lanzarse a por un dorsal, que vuelan desde que la organización los pone en circulación.

"Por coincidirme siempre en estas fechas estar en A Coruña y no estar enfermo he podido participar en todas las ediciones", resume Pepe insistiendo en un factor imprescindible: la salud.

Y es que ni la COVID-19 fue capaz de tumbar esta prueba, que tuvco que hacer un ejercicio de malabares para poder organizarse con todos los requerimientos sanitarios de la fecha. Hasta ese dorsal puede

Los cambios de circuito y el ir a disfrutar

"Las primeras ediciones, donde salías y llegabas a María Pita creo que era el recorrido con más encanto y la primera carrera en hacerlo, pero cualquiera de los recorridos por el paseo marítimo, con un día soleado es un gustazo", matiza sobre los cambios de circuito que, en muchas ocasiones por obligación, tuvo que llevar a cabo una organización que se reinventa cada año para mejorar una prueba que se consolida con peso propio en el calendario.

Las necesidades de circulación, las obras que fue experimentando la ciudad e incluso la variación de consejos a nivel técnico ha hecho que el circuito tuviese que mutar, pero sin perder nunca su esencia.

Por último, Debén lanza un deseo. "A los que participan y van a competirla, desearles mucha suerte y los demás, que intenten ir con algún familiar y o amigos y disfruten con ellos del buen ambiente festivo que hay durante todo el recorrido".

Es decir, aplica su receta, la de disfrutar haciendo deportes con los tuyos, una receta tan rica como el roscón que se puede consumir al acabar, que lleva también su sello.