La coruñesa Sara Helena Iglesias, campeona de España de Patinaje Squad Free Style

La coruñesa Sara Helena Iglesias se ha alzado con el título de campeona de España de Patinaje Squad Free Style, en una competición que tuvo lugar el pasado fin de semana en Chiclana, Cádiz.

No es la primera vez que Sara conquista la cima de esta disciplina sobre ruedas, aún poco conocida a nivel nacional pero en crecimiento. La modalidad consiste en realizar trucos y acrobacias en distintas superficies, tanto en la calle como en skateparks. Ya suma más de cinco ediciones ganando el campeonato nacional y en los años 2019 y 2020 conquistó el Campeonato Internacional de Roller Quad Freestyle.

El campeonato nacional, que llevaba dos años sin celebrarse, volvió este año de la mano de la Federación Española de Patinaje, aunque no sin polémica. "El problema fue que lo convocaron solo con 15 días de antelación y mucha gente no pudo presentarse", explica Sara a Quincemil.

Esta situación llevó a que las categorías se agruparan durante la competición. He competido con las chicas del línea, aunque puntuábamos aparte", comenta la campeona. Además compartió podio con Javier Garrido, un compañero de "la vieja escuela".

"Fue una jornada muy divertida y entretenida. También muy motivador poder compartir pista con gente que siente la misma pasión que tú por este deporte", concluye.