A Coruña, presente en el Campeonato de Europa Máster de Natación: "Llegamos en nuestro mejor momento"

Un grupo de nadadores del Club del Mar San Amaro participará por primera vez en el Campeonato de Europa Máster de Natación, que se celebra del 10 al 15 de diciembre en Lublin, Polonia. "Llegamos en nuestro mejor momento, creo que los cinco vamos a mejorar nuestras marcas", señala con convencimiento David Castro, uno de los nadadores.

Estos deportistas consiguieron el año pasado los tiempos para poder participar en el europeo, pero tuvieron la duda de si viajar o no a Polonia hasta este verano debido, principalmente, al gasto y al tiempo que conlleva. "En verano decidimos que sí, que íbamos a participar y nos pusimos a entrenar enfocados en esa competición dejando 'de lado' otras menos importantes y haciendo un plan de entrenamiento específico para estos días", relata Castro.

El apoyo de varios patrocinadores y del Club del Mar San Amaro ha sido fundamental para que los cinco puedan viajar a Lublin, donde se enfrentarán a la primera prueba, el relevo de 4x50 libres, con fuerza. "Es la que más ilusión nos hace, porque vamos los cuatro chicos juntos, tenemos un buen relevo, estamos en el grupo de la final... Y siempre motiva un poco más ganar una medalla o un diploma europeo", explica el nadador.

Más allá de esta prueba tan especial para los deportistas de A Coruña, también participarán en los 100 y 200 mariposa, 50, 100 y 400 libres, y el 200 estilos. "Siendo realistas, viendo el nivel que hay con un montón de exolímpicos y gente muy buena, queremos mejorar nuestros tiempos. Todo lo que sea top 10 o hacia arriba, sería algo que no esperábamos cuando empezamos la aventura", reconoce Castro.

Así, los nadadores viajan de A Coruña a Polonia con ganas "de rascar una medalla" pero, sobre todo, de pasarlo bien y disfrutar de una experiencia que todos ellos viven por primera vez. "Tenemos muchas ganas de llegar, calentar y entrenar. Y también de probar la piscina y de darlo todo", explica el nadador.