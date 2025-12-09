A Coruña se prepara para un espectáculo histórico con la primera Copa Deputación de Baile Deportivo

A Coruña acogerá este sábado 13 de diciembre la I Copa Deputación de Baile Deportivo, una cita inédita en Galicia que convertirá el Palacio de los Deportes de Riazor en el epicentro del baile deportivo nacional.

Más de 300 bailarines y bailarinas de toda España y Portugal participarán en esta jornada abierta y totalmente gratuita, que se celebrará entre las 10:30 y las 21:00 horas, concentrando las pruebas oficiales de la Copa entre las 16:00 y las 19:00.

Desde la organización subrayan que es la primera vez en Galicia que un evento de estas características se ofrece de forma completamente gratuita, tanto para participantes como para el público.

La propuesta incluye pruebas de standard, latinos y danza coreográfica, con actuaciones en formato individual, por parejas y en grupo.

Entre los inscritos figuran parejas y equipos reconocidos internacionalmente, incluidos campeones del mundo, lo que garantiza un nivel competitivo excepcional.

La competición será puntuable para el ranking nacional, siguiendo la normativa de la Federación Española de Baile Deportivo (FEBD).

Un panel de siete jueces evaluará las coreografías mediante el sistema skating para parejas y modalidad single, y el sistema AJS adaptado para danza coreográfica. Las puntuaciones oscilarán entre 3 y 8 puntos, con intervalos de 0,25.