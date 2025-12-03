El Partido Popular de A Coruña pedirá crear una Comisión Especial sobre la sede del Mundial 2030

El portavoz del Grupo Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció esta mañana que presentará en el próximo Pleno del 11 de diciembre una moción para la creación de una Comisión informativa Especial de seguimiento de la candidatura de A Coruña como sede del Mundial 2030. El objetivo es "que informen de cómo está el proceso ante la falta de transparencia de la alcaldesa cuando se cumple un año de la elección".

El pasado 11 de diciembre de 2024, la FIFA confirmó a A Coruña como una de las sedes del Mundial 2030. "El día del próximo Pleno, 11 de diciembre de 2025, se cumplirá un año y desde entonces no hemos tenido ninguna información sobre cómo van los trámites para cumplir con los requisitos. Por lo que llevaremos este asunto".

Desde la formación recuerdan que la alcaldesa anunció una reforma del estadio para 48.000 espectadores, con un coste de 100 millones de euros, financiado un 30% por un inversor privado y un 70% por administraciones públicas, y con plazo de ejecución de obra de tres años que estaría lista primero dijeron en 2026 y luego 2028. "No volvimos a saber nada. Solo dos días después, el 13 de diciembre de 2024, la alcaldesa anunció en un programa de radio que ya tenía la financiación. No se ha vuelto a saber nada. O mintió o le mintieron y le engañaron otra vez".

Más tarde, el Gobierno anunció un aforo de 40.000 espectadores, reduciendo el coste y con menos plazo. Anunciaron que el proyecto estaría licitado en junio de 2025 y que las obras deberían empezar a mediados de 2026 y finalizar a mediados del 2029. "En el Pleno de octubre presentamos una pregunta oral sobre cuándo van a licitar el proyecto, tras incluir en el presupuesto de este año 3,5 millones de euros. No respondieron. Y la licitación y redacción del proyecto es imprescindible para la licitación de la obra".

Entre las preguntas sin respuesta señalan que se desconoce cuál es el proyecto de reforma del estadio y cuándo se licitará, a cuánto ascenderá finalmente el coste y cómo se financiará, quién será el inversor privado, cuánto aportará y a cambio de qué, qué administraciones participarán además de la Xunta —la única que ha confirmado su compromiso— y qué cantidad aportará cada una, así como cuándo se licitará la obra y cuál es la fecha prevista para su finalización.

"Mi apoyo es incondicional a la candidatura, pero el Gobierno municipal ya ha demostrado con creces su falta de capacidad para sacar adelante un proyecto de tal envergadura, sobre todo cuando tienen un plazo tasado y ahora hay fecha en la que nos van a examinar de modo definitivo: septiembre de 2026. En la ciudad hay muchas dudas y mucho desánimo", dijo Lorenzo.

Por su parte, la alcaldesa Inés Rey, en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno local, preguntada por los medios ante estas declaraciones de Miguel Lorenzo, indicó que "cuando haya novedades en el proceso se dará cuenta de ello".