A Coruña reunirá a 140 jóvenes en el Torneo del Eixo Atlántico de hockey sobre patines

A Coruña será este fin de semana el epicentro del hockey sobre patines de la eurorregión gracias a una nueva edición del Torneo del Eixo Atlántico, que reunirá a 140 jugadores y jugadoras infantiles procedentes de Galicia y del norte de Portugal.

La cita, ya consolidada en el calendario deportivo transfronterizo, promete dos días de competición intensa, convivencia y deporte base.

Los encuentros se disputarán entre el sábado 6 y el domingo 7 en tres sedes coruñesas: el Palacio de los Deportes de Riazor, la Polideportiva n.º 1 de Riazor y el Polideportivo de Monte Alto.

Los equipos, muchos procedentes de fuera de la ciudad, se alojarán en el cuartel de Atocha y en el albergue juvenil de Gandarío, desde donde se desplazarán en autobús cada día a las instalaciones deportivas.

La fase clasificatoria concentrará 24 partidos a lo largo del sábado en los tres pabellones, dando paso por la tarde a los cruces que decidirán a los finalistas.

Las semifinales se jugarán a las 20:00 horas, mientras que la gran final será el domingo a las 16:00 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor. La entrega de trofeos está prevista a las 17:00 horas.

El sorteo del campeonato tuvo lugar este martes en Riazor, en un acto presidido por el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, quien destacó que este torneo "consolida a A Coruña como referente en la organización de eventos deportivos que combinan competición, convivencia y valores".

El edil subrayó además que la competición favorece que jóvenes gallegos y portugueses compartan experiencias a través del deporte.