Suspendido un partido de fútbol en A Coruña al ser jugador de uno de los equipos el joven herido en la plaza de Azcárraga

Un partido de fútbol de Primera Futgal se ha visto afectado por el incidente sucedido esta madrugada en la plaza de Azcárraga, donde un joven se ha precipitado con la estatua de la fuente, acabando gravemente herido y estando, en la actualidad, en la UCI a consecuencia del impacto.

De esta manera, el joven es uno de los componentes de una de las plantillas, que estaban citadas a las 11:30 esta mañana en CD Arsenio Iglesias - Torre 1 para jugar a las 12:30.

El encuentro en cuestión es el que enfrentaba al CD Marte con el Orillamar SD y corresponde a la jornada 13.

Fuentes federativas han confirmado la suspensión a petición del club en el que juega el futbolista, algo a lo que ni comité de competición ni el club rival han puesto ningún tipo de impedimento.

El estado del joven

Las heridas provocadas a consecuencia de la accción han sido considerables. Fuentes consultadas por Quincemil confirman que sufre un fuerte golpe en la cabeza, por lo que está en observación y a la espera de otra prueba TAC para descartar posibles lesiones y conocer si lo que se aprecia en los primeros escáneres es sangre procedente del impacto.

Del mismo modo, ha tenido que reconstruirse su pierna izquierda. Si el resultado no es favorable, los médicos deberán amputársela.

Además, presenta contusiones por diferentes partes del cuerpo como pulmones y costillas.