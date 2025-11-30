La gala del circuito Coruña Corre anunciará el 20 de febrero las novedades de 2026

El Ayuntamiento de A Coruña ya tiene fecha para una de las citas más esperadas por los aficionados al deporte popular: la gala del XII Circuito Coruña Corre, que se celebrará el 20 de febrero en el centro Ágora.

Durante la ceremonia, que arrancará a las 20:00 horas y estará conducida por el presentador habitual del circuito, Xalo Maira, se entregarán los premios oficiales a los ganadores de cada categoría, así como un reconocimiento especial a quienes completaron cinco o más pruebas del circuito.

Este es un gesto con el que la organización quiere destacar la constancia y el compromiso de los corredores más fieles.

En total, la edición de 2025 reunió casi 19.000 inscripciones a lo largo de sus siete pruebas: la XI Carreira Popular Torre de Hércules, la XIV Baixada Popular de Cross San Pedro de Visma, la X Carreira Popular Os Rosales, la VII Carreira Popular Matogrande, la X Carreira Popular Volta a Oza, la IX Carreira Popular Ventorrillo y la XI Carreira Popular Novo Mesoiro. Un calendario que volvió a consolidar al circuito como una de las grandes citas deportivas de la ciudad.

Además, la participación femenina alcanzó casi el 45 % del total de corredores inscritos, un dato que confirma el creciente protagonismo de las mujeres en el deporte popular y el avance hacia una igualdad cada vez más real en las competiciones atléticas.