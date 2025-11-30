A Coruña despide el Nautical Festival con un millar de deportistas

La segunda edición del A Coruña Nautical Festival bajó este domingo el telón tras ocho intensas jornadas que reunieron en la ciudad a un millar de regatistas, palistas, riders y técnicos llegados de toda España y de varios países europeos.

La ría coruñesa se convirtió durante más de una semana en un enorme estadio náutico, acogiendo pruebas de vela femenina de crucero, dragones, esquí náutico y vela base.

El colofón llegó con la disputa del Trofeo Cidade da Coruña de Vela Base Aurelio Fernández Lage, una cita que rindió homenaje al expresidente del Real Club Náutico, figura clave en la expansión de la náutica gallega.

El joven José Luis Ríos, del Real Club Náutico de Vigo, se proclamó vencedor absoluto, llevándose en un ambiente festivo el monumental trofeo entregado por el hijo del recordado dirigente.

Su actuación dominó el grupo oro, en el que compartió top-five con Martina Fernández, Carlota Casanova, Adriana Santos y Aroa Pérez.

La competición estuvo marcada por una meteorología caprichosa. El sábado, los vientos huracanados obligaron a suspender las pruebas por seguridad, enviando a los 131 regatistas directos a tierra.

El domingo, en cambio, la ciudad disfrutó de un sol radiante pero sin viento, situación que llevó a los jueces a validar los resultados del día anterior.

Aun así, el ambiente fue de celebración, especialmente durante la entrega de premios que reunió a clubes de toda Galicia.

En el grupo plata, el podio también tuvo sello vigués con la victoria de Antón Novoa, seguido por Olivia Torres. Completaron el top-five Pablo Moure, del Náutico coruñés; Xulia Dopico, del Ría de Ares; y Lucía Fernández, del Canido.

El festival, impulsado por el Ayuntamiento de A Coruña, que estuvo representado en el acto final por el concejal de Deportes Manolo Vázquez, consolidó su segunda edición como un gran escaparate para la náutica popular y de base.

De los cerca de mil participantes, 650 fueron mujeres, un dato destacado por la organización como muestra del crecimiento del deporte femenino en todas las disciplinas.