La Federación de Esquí Náutico nombra Rider de Honor al concelleiro de A Coruña Gonzalo Castro

La ciudad de A Coruña vivió este mediodía un momento de gran simbolismo para el deporte náutico con el nombramiento del concelleiro Gonzalo Henrique Castro Prado como primer Rider de Honor de la Federación Española de Esquí Náutico.

El acto, celebrado en las instalaciones del Náutico Marina Coruña, contó con la presencia de los presidentes de las federaciones Gallega y Española, el ourensano Jacobo Pereira y el ovetense Francisco Fernández Losada, respectivamente, responsables de impulsar este reconocimiento por el "decidido apoyo del edil al esquí náutico y a sus disciplinas de wakeboard y wakesurf".

El homenaje reunió a parte del Comité Organizador del A Coruña Náutical Festival y a varios riders en activo, entre ellos el vigués Ruy Andrade, la campeona de España afincada en Barcelona Kseniia Slobodskai, o el mallorquín Petr Vorobyev, doble subcampeón nacional.

La ceremonia contó además con dos testigos de excepción: la campeona del mundo Nina Ryzhenkov y la campeona europea Noah Tamaral, cuya presencia aportó un brillo especial a la cita.