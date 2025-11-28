El Club del Mar San Amaro de A Coruña debutará en el Campeonato de Europa Máster de Natación

Un grupo de nadadores del Club del Mar San Amaro se prepara para vivir una experiencia histórica: su primera participación en el Campeonato de Europa Máster de Natación, que se celebrará del 10 al 15 de diciembre en Lublin, Polonia.

Con más de dos décadas de dedicación a la natación, estos deportistas afrontan un reto ambicioso e ilusionante, llevando la bandera de Galicia a una competición de prestigio continental.

La decisión de participar se tomó hace más de año y medio por parte del club, y desde entonces el equipo ha seguido un intenso plan de entrenamiento, con jornadas diarias de preparación y dedicación absoluta.

A pocas semanas del inicio de la competición, los nadadores ultiman los detalles de su puesta a punto, con la mirada puesta en conseguir medallas y buenos resultados.