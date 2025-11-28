Imagen de los nadadores.

Imagen de los nadadores. Club de Mar San Amaro.

Más Deporte

El Club del Mar San Amaro de A Coruña debutará en el Campeonato de Europa Máster de Natación

Un grupo de nadadores con más de 20 años de experiencia representará a Galicia en Lublin, Polonia

Publicada
Actualizada

Un grupo de nadadores del Club del Mar San Amaro se prepara para vivir una experiencia histórica: su primera participación en el Campeonato de Europa Máster de Natación, que se celebrará del 10 al 15 de diciembre en Lublin, Polonia.

Actividades deportivas en plena protesta.

Con más de dos décadas de dedicación a la natación, estos deportistas afrontan un reto ambicioso e ilusionante, llevando la bandera de Galicia a una competición de prestigio continental.

La decisión de participar se tomó hace más de año y medio por parte del club, y desde entonces el equipo ha seguido un intenso plan de entrenamiento, con jornadas diarias de preparación y dedicación absoluta.

A pocas semanas del inicio de la competición, los nadadores ultiman los detalles de su puesta a punto, con la mirada puesta en conseguir medallas y buenos resultados.