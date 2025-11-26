El pabellón Elviña II de A Coruña será renovado por más de un millón de euros

El pabellón de Elviña II, situado en A Coruña, será renovado con un presupuesto de 1.011.220,97 euros. La obra está impulsada por la Xunta de Galicia, que acaba de publicar el concurso para su adjudicación.

Las principales actuaciones permitirán renovar completamente la cubierta y sustituir la pista polideportiva, colocando un nuevo vallado que permita realizar modalidades de patín.

Otras de las intervenciones planteadas son la instalación de un ascensor para facilitar la accesibilidad y una nueva escalera exterior. También fuera del recinto se revestirá la fachada. Dentro, se sustituirán elementos en vestuarios y gradas para mejorar el confort de deportistas y público.

Esta obra forma parte del plan de actuaciones de la Xunta en instalaciones deportivas de A Coruña. El Gobierno gallego gestiona de manera indirecta los complejos del Agra I, Elviña I y Sardiñeira I, todos ellos con un presupuesto de obra de 5,5 millones de euros iniciales durante los primeros tres años.

Otros espacios de la ciudad, como el de Monte Alto, Agra II y Monte das Moas están gestionados directamente por la Xunta y ya fueron reformados con dos millones de euros. A estos se sumará ahora Elviña II con una partida de un millón de euros.