La Xunta podrá actuar en casos de violencia deportiva con nueva ley del Deporte de Galicia

La Comisión 1ª del Parlamento de Galicia aprobó hoy el dictamen de la modificación de la Ley del deporte de Galicia, que ahora queda pendiente de debate en sesión plenaria para su aprobación definitiva.

La reforma permitirá a la Xunta ejercer la acción popular en procedimientos penales por violencia en el deporte, siempre con el consentimiento de la víctima o de su representante legal.

El diputado del Partido Popular Roberto Rodríguez destacó que la modificación busca elevar los estándares de gobierno en las federaciones deportivas, aplicando principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad financiera.

Según Rodríguez, "el buen gobierno en el deporte es en el siglo XXI un requisito esencial para el normal desarrollo de las federaciones".

Los presidentes federativos solo podrán estar cuatro mandatos

Entre las medidas aprobadas, la permanencia de los altos cargos federativos quedará limitada a cuatro mandatos, con opción a un mandato adicional en circunstancias especiales.

También se establecieron plazos claros para la prescripción de infracciones y sanciones, diferenciando entre muy graves, graves y leves.

El diputado subrayó que la lucha contra la violencia en el deporte es una responsabilidad compartida por todos, incluidas las administraciones públicas, y que esta reforma refuerza la implicación de la Xunta en este ámbito.