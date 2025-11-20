A Coruña acoge este fin de semana el torneo de Escalada a toda velocidad

Imagen del rocódromo en su inauguración. Concello de A Coruña.

El Polideportivo de Riazor será este sábado el escenario de la competición gallega de Escalada de Velocidad Cidade da Coruña, un evento organizado por la Federación Gallega de Montañismo en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña.

La cita reunirá a 45 deportistas de las categorías infantil, cadete, juvenil y absoluta, tanto en modalidad masculina como femenina, en una jornada que comenzará a las 10:00 horas con las rondas clasificatorias y continuará con las finales a partir de las 13:00 horas.

La entrega de premios se celebrará a las 13:30.

Entre los participantes destaca la presencia de Erik Noya Cardona, referente internacional que compite habitualmente en campeonatos europeos y mundiales y que será uno de los grandes atractivos de la prueba.

En el ámbito de la base, el evento contará también con la participación de Nora García e Iván Pacios, dos de las promesas gallegas en categoría U-17 que continúan consolidándose en el panorama autonómico y estatal.

Su participación refuerza el foco de la cita en el talento emergente.

La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.