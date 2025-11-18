El partido del Volley Zalaeta en A Coruña se convierte en un altavoz contra la violencia de género

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, presentó hoy el partido que el Club Voleibol Instituto Zalaeta disputará este sábado en el complejo deportivo del Barrio das Flores frente al UCAM Torrejón, un encuentro que visibilizará el compromiso de Galicia con la igualdad y con la lucha contra la violencia de género coincidiendo con el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La cita forma parte de la Campaña de Promoción e Sensibilización do Deporte Feminino Galego 2025, impulsada por la Xunta para dar apoyo al deporte femenino de alta competición y reforzar los valores de tolerancia, esfuerzo y respeto.

El programa cuenta con 250.000 euros destinados a 23 clubes, ocho de ellos en la provincia de A Coruña, que suman más de 83.000 euros en ayudas.

En la ciudad participan cuatro clubes, el Deportivo Abanca y el CRAT Arquitectura, que ya celebraron sus partidos, además del Zalaeta, que jugará este sábado a las 17:30 horas, y el Hockey Club Feminino da Coruña, que competirá a las 17:00 horas en Riazor.

Durante la presentación, do Campo destacó que "el deporte gallego es hoy un ámbito en el que la igualdad avanza con paso firme", subrayando el aumento de licencias femeninas y el crecimiento del número de deportistas de alto nivel, que han pasado de 95 en 2011 a 491 reconocidas en la última resolución.

Aun así, recordó que persisten diferencias con el deporte masculino, animando a seguir trabajando colectivamente para superarlas.