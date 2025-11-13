A Coruña abre este viernes el plazo de inscripción para los campamentos deportivos de Navidad

El Ayuntamiento de A Coruña abrirá mañana, viernes 14 de noviembre, el plazo de preinscripción para los Campamentos Deportivos de Navidad 2025-2026, una iniciativa de la Concejalía de Deportes que busca promover hábitos de vida saludables entre los más pequeños y facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.

El programa está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años, nacidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2019, con prioridad para quienes estén empadronados en la ciudad.

Se ofertan 144 plazas distribuidas en dos turnos: del 22 al 26 de diciembre y del 29 de diciembre al 2 de enero, ambos en la Ciudad Deportiva de Riazor.

Las actividades incluirán atletismo, lucha, defensa personal, bádminton, ajedrez, juegos acuáticos y propuestas al aire libre, entre otras. El horario será de 9:00 a 14:00 horas, con opción de entrada desde las 8:30 y salida hasta las 14:30 sin coste adicional.

El proceso de solicitud constará de dos fases. La preinscripción deberá realizarse del 14 al 18 de noviembre a través del formulario web disponible, donde las familias podrán indicar el orden de preferencia entre los dos turnos. Una vez publicada la lista de adjudicaciones, la matrícula se formalizará entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, de forma telemática o presencial en el Palacio de los Deportes de Riazor.

La tasa por turno será de 35,04 euros por menor, con una bonificación del 50 % para familias con ingresos inferiores al IPREM anual, de acuerdo con la ordenanza fiscal municipal.