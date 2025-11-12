A Coruña, nueva parada de la exposición itinerante 'Mujeres leyendas del deporte'

La sala de exposiciones Salvador de Madariaga, en la calle Durán Loriga, acoge desde hoy y hasta el 23 de noviembre una nueva parada de la muestra itinerante "Mujeres leyenda en el deporte", que aterriza en A Coruña para seguir recordando las gestas de las deportistas más destacadas del panorama nacional.

Nacida al abrigo del proyecto de candidatura a los Juegos Olímpicos de Madrid para el año 2016, este evento recoge un total de 70 piezas que hacen un recorrido por los principales logros deportivos de las deportistas españolas de diferentes épocas.

Con dos espacios diferenciados, la isla principal recuerda al visitante los éxitos a nivel nacional, destacando en una de las islas laterales las diferentes conquistas de deportistas locales, como Sofía Toro, presente en el acto de puesta de largo.

El comisario de la exposición, Alfonso Noaín, dio la bienvenida a los presentes y comentó el interés de la ciudad herculina por albergar este evento, mostrando su más absoluta predisposición desde el primer día.

En algunas de las zonas se han habilitado audios de dos minutos a cargo de Olga Viza, María Escario y Paloma del Río, tres de las voces femeninas más reconocidas en el panorama deportivo, explicando el contenido de la exposición.