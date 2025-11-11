Deva, en tres poses practivando Barre.

A Coruña se lanza a practicar el Barre: un nuevo deporte que aúna pilates, yoga y ballet

Varios centros de la ciudad ya lo han incorporado en los últimos meses y, los influencers, empiezan a popularizarlo a través de sus vídeos

La sociedad avanza, modifica conductas y eso permite que algunas costumbres o prácticas se vayan amoldando a nuevos estándares o aparezcan nuevas situaciones en el día a día de las personas.

Por ello, con el paso del tiempo, las modalidades deportivas, sobre todo las que se enfocan hacia el mantenimiento de un buen estado de salud y conservación, se han ido adaptando a las nuevas rutinas e incorporando diferentes novedades.

Durante los últimos meses, varios centros de A Coruña han incorporado una nueva modalidad deportiva. Se llama Barre, e incorpora diferentes movimientos derivados del pilates, del yoga y del ballet, lo que la hace especialmente completa.

De hecho, a nivel nacional, varios influencers que arrastran millares de visitas a sus vídeos y publicaciones han ido popularizándolo.

Se puede definir como una disciplina fitness inspirada en los movimientos del ballet clásico, pero adaptada a cualquier nivel físico.

"El Barre nació 1959 gracias a la bailarina alemana Lotte Berk"

Deva, responsable de DevaStudio

Su nombre viene de la barra de ballet que se utiliza como apoyo durante los ejercicios, y su práctica mezcla técnicas de danza, pilates y yoga para trabajar fuerza, equilibrio y flexibilidad.

Las sesiones de Barre suelen combinar ejercicios isométricos (de contracción sin movimiento) con series dinámicas y estiramientos, logrando un entrenamiento intenso pero elegante, ideal para tonificar los músculos, mejorar la postura y aumentar la resistencia sin impacto articular.

Creado en 1959

A pesar de que se está popularizando en la actualidad, "nació en 1959 gracias a la bailarina alemana Lotte Berk, que creó el método después de una lesión de espalda para conseguir una disciplina de bajo impacto que fortaleciese y tonificase el cuerpo de manera integral", según explica la responsable de DevaStudio, Deva.

"Se practica con una barra de ballet y con música súper animada, con movimientos controlados, normalmente de bajo impacto y con muchas repeticiones"

Deva, responsable de DevaStudio

"Algunas de sus características más distintivas, y clave de su éxito, es que se practica con una barra de ballet y con música súper animada, con movimientos controlados, normalmente de bajo impacto y con muchas repeticiones que nos ayudan a fortalecer y tonificar grupos musculares específicos, mejorar nuestra postura, coordinación, flexibilidad, musicalidad, resistencia y equilibrio", explica de forma didáctica, exteriorizando sus múltiples beneficios.

"Es una actividad muy demandada porque es accesible a todos los niveles, súper completa y muy divertida, y además no se necesita ninguna condición previa para practicarla más que un montón de ganas de disfrutar y darlo todo", resume.

La alta demanda hace que más estudios se animen

Otros estudios de la ciudad, como Casa Sana, también lo han incorporado a su catálogo de actividades. Sin duda, una actividad deportiva que se ha colado en la agenda deportiva coruñesa y que, con el paso de las semanas, va enraizando en su calendario.