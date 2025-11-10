Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana muy productivo y con resultados bastante positivos para los equipos de A Coruña.

El Dépor venció a la Cultural por tres goles a cero y se coloca en las zonas privilegiadas de la clasificación.

Básquet Coruña venció en Magariños a Estudiantes por 87-92. Los coruñeses son líderes con siete victorias en siete partidos.

También venció el Liceo. Los de Juan Copa superaron al Reus por cuatro goles a tres.

Una de las derrotas más complicadas del fin de semana la protagonizó el Dépor femenino que perdió ante el Barça por ocho goles a cero.

EnSegunda Federación el derbi entre Fabril y Bergantiños acabó en empate sin goles disputado en Abegondo.

En Tercera el Silva perdió por un gol a cero ante el Viveiro, mientras que el Arteixo empató a uno ante el Somozas y el Montañeros hizo lo propio contra el Arosa.

Maristas venció a Cortegada por 84-63 y recupera el liderato.

En fútbol sala el 5 Coruña perdió ante O Esteo por cuatro goles a siete.