A Coruña se convierte hasta final de año en el epicentro del boxeo en Galicia con tres veladas

A Coruña acogerá tres veladas de boxeo en lo que queda de año, consolidando su compromiso con la promoción del deporte y el apoyo al talento local. Las citas, que se celebrarán en distintos espacios deportivos de la ciudad, reunirán a deportistas de toda Galicia y de otras comunidades, con un formato que combina combates amateurs, neoprofesionales y profesionales.

La primera de estas veladas se desarrollará los días 15 y 16 de noviembre, organizada por la Federación Gallega de Boxeo en colaboración con el gimnasio Fight Factory. El programa incluye el Open de Boxeo Ciudad de A Coruña 2025, en las categorías júnior, juvenil, élite y profesional, así como el Campeonato Gallego de Boxeo en Edad Escolar, con un marcado carácter formativo y de promoción del deporte entre la juventud.

La segunda cita será el viernes 29 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en el rocódromo municipal de A Coruña, organizada por el club Azteka Box. La velada contará con diez combates amateurs, tres neoprofesionales y un combate profesional, con participación de deportistas de A Coruña, Noia, Compostela, Vigo, Padrón, Pontevedra, Gijón y Madrid.

La tercera y última velada del año tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, a las 19:00 horas, en el centro Egeo CrossBoxing, situado en el polígono de Pocomaco. El evento incluirá seis combates amateurs y dos neoprofesionales, entre los que destaca el Campeonato Gallego Neoprofesional en la categoría de -75 kg. La mayoría de los participantes serán de la ciudad de A Coruña, con representación tanto masculina como femenina.

"A Coruña apuesta por el deporte, también por el boxeo, una disciplina en auge que transmite valores como la disciplina, el esfuerzo y el respeto. Estas veladas representan una oportunidad para dar visibilidad a nuestros deportistas y ofrecer a la ciudadanía espectáculos deportivos de primer nivel", subrayó el concejal de Deportes, Manuel Vázquez.

Desde el Concello animan a los vecinos a conocer de cerca el trabajo que están desarrollando los clubes y escuelas de boxeo de la ciudad, con el objetivo de reforzar la práctica deportiva y generar espacios de convivencia en torno al deporte.