A Coruña lleva mañana a junta de gobierno varias mejoras en pabellones y vestuarios de la Torre

Imagen de los pabellones de Sagrada Familia y O Ventorrillo. Concello de A Coruña.

El orden del día de la Junta de Gobierno Local de A Coruña que se celebrará mañana tendrá tres puntos del día marcados para el tejido deportivo de la ciudad.

En concreto, se prevé la aprobación del proyecto básico y de ejecución de reforma de la cubierta del pabellón de O Ventorrillo, con aprobación de gastos que conforma la contratación de la obra y aprobación del expediente de contratación y de los pliegos.

Se trata de una infraestructura de gran demanda, en varios deportes, y al que los últimos temporales ya le causaron problemas en su techo.

En paralelo, el órgano aprobará el proyecto de reforma de la cubierta del polideportivo Sagrada Familia, aprobación del gasto que comporta la contratación de la obra y la aprobación del expediente y contratación de los pliegos.

De esta obra dio cuenta el concejal Manuel Vázquez, en una comparecencia de prensa reciente.

Además, el orden del día incorpora también un punto destinado a la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias - Torre, un complejo que suma casi la mitad de campos de fútbol disponibles de la ciudad.

Se propondrá la aprobación del proyecto de ejecución de la reforma de los vestuarios de este enclave deportivo, en su primera fase, la aprobación del gasto que supone y la contratación de las obras, y aprobación del expediente de contratación y de los pliegos.

Con cinco campos de fútbol que pueden albergar hasta 8 partidos simultáneos de fútbol 8, el edificio del frontón y actividad de golf, los actuales 16 vestuarios se han quedado escasos al incrementarse las modalidades que se disputan en estas instalaciones.

El campo 1, compatible con hockey, el campo 2, compatible con rugby, la práctica del fútbol gaélico han aumentado la ocupación, que en muchos fines de semana ronda el 100%.