Las coruñesas Sara del Castillo e Inés Poncela triunfan en el Portugal Open Sub-17

Imagen de las deportistas en el podium. Concello de A Coruña.

Sara del Castillo e Inés Poncela, integrantes del Club del Mar de A Coruña, hicieron historia en el Portugal Open Sub-17 al proclamarse campeonas en dobles femeninos, demostrando una compenetración perfecta y un nivel competitivo sobresaliente.

Además, Sara del Castillo completó un fin de semana espectacular al conquistar la medalla de plata en la categoría individual, confirmando su excelente estado de forma y el talento que la sitúa entre las grandes promesas del bádminton gallego.

El ayuntamiento de A Coruña celebró estos resultados en sus perfiles en redes sociales como "una muestra del esfuerzo y trabajo de nuestras deportistas, que siguen llevando el nombre de A Coruña y de Galicia al más alto nivel internacional".