Imagen de las deportistas en el podium.

Imagen de las deportistas en el podium. Concello de A Coruña.

Más Deporte

Las coruñesas Sara del Castillo e Inés Poncela triunfan en el Portugal Open Sub-17

Las dos jugadoras del Club del Mar de bádminton brillaron en el torneo internacional, consolidando su gran momento deportivo

Te puede interesar: Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Publicada

Sara del Castillo e Inés Poncela, integrantes del Club del Mar de A Coruña, hicieron historia en el Portugal Open Sub-17 al proclamarse campeonas en dobles femeninos, demostrando una compenetración perfecta y un nivel competitivo sobresaliente.

Lete Lasa en el campamento de danza urbana.

Además, Sara del Castillo completó un fin de semana espectacular al conquistar la medalla de plata en la categoría individual, confirmando su excelente estado de forma y el talento que la sitúa entre las grandes promesas del bádminton gallego.

El ayuntamiento de A Coruña celebró estos resultados en sus perfiles en redes sociales como "una muestra del esfuerzo y trabajo de nuestras deportistas, que siguen llevando el nombre de A Coruña y de Galicia al más alto nivel internacional".