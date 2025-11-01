A Coruña abre las inscripciones para la Carrera Popular de Novo Mesoiro

Imagen de archivo de una carrera de Coruña Corre. Concello A Coruña.

A Coruña ha abierto las inscripciones para la XIII Carrera Popular de Novo Mesoiro, que pondrá el broche final a la duodécima edición del circuito Coruña Corre.

La cita tendrá lugar el domingo 23 de noviembre a partir de las 10:00 horas, con salida desde el pabellón municipal de Novo Mesoiro, en la rúa dos Ancares.

La prueba absoluta tendrá un recorrido de 5.535 metros, mientras que las seis categorías restantes contarán con distancias adaptadas a todas las edades.

El trazado discurrirá principalmente por asfalto y recorrerá buena parte del barrio de Novo Mesoiro, recuperando el itinerario del año pasado.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 16 de noviembre a las 23:59 horas, y quienes participen en todo el circuito deberán confirmar su asistencia en esta última prueba.