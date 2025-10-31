El Club de Regatas Perillo tendrá un local en Oleiros (A Coruña)

El Club de Regatas Perillo tendrá un local en la avenida das Américas junto a las actuales instalaciones de la entidad. El Concello de Oleiros comprará el espacio por 62.000 euros.

Con este nuevo local, el club podrá ampliar espacios para entrenamientos en tierra así como de almacenaje de embarcaciones.

Desde el gobierno local destacan la trayectoria del club con "unha historia repleta de grandes éxitos", así como su apuesta por la cantera y la competición en categorías masculina y femenina, por lo que "precisan de máis espazos para continuar coa importante labor que realizan en beneficio da práctica deportiva e da convivencia".