A Coruña acoge este domingo el XXVII Trofeo Teresa Herrera de Judo con más de 120 participantes

A Coruña acoge este domingo el XXVII Trofeo Teresa Herrera de Judo con 120 participantes de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. El torneo, organizado por la Federación Galega de Judo e D.A, con la colaboración del ayuntamiento, se celebrará el 2 de noviembre desde las 9:30 horas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad Deportiva de Riazor. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Este evento deportivo forma parte del Sector Oeste del Campeonato de España Absoluto 2025, clasificatorio para la fase final nacional y puerta de acceso al circuito internacional. La selección gallega competirá con 58 judokas, de los que 24 forman parte de clubes de A Coruña y su área metropolitana como Judo Club Coruña, Shiai, FIBRA, Bitácora, Oleiros, Bergantiños o Culleredo, entre otros.

Las finales están previstas para las 12:00 horas, mientras que la entrega de premios será a las 13:00 horas con presencia de representantes de la Federación Galega de Judo, la Xunta de Galicia y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez. El campeonato podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube de la federación (fgjudo) de 9:30 a 13:00 horas.