Sada (A Coruña) acoge el 2 de noviembre la XII Carrera del Agua a favor de Unicef

El Club Atletismo Sada celebrará el domingo 2 de noviembre, a partir de las 10:00, la XII Carrera del Agua a favor de Unicef, una cita ya tradicional en la localidad que combina deporte, solidaridad y compromiso con los derechos de la infancia.

El evento se desarrollará en el Paseo Marítimo de Sada y está abierto a personas de todas las edades.

La presidenta de Unicef Comité Galicia, María Montalvo, el presidente del Club Atletismo Sada, Fernando Míguez, el alcalde de Sada, Benito Portela, y la concejal de Deportes, Rebeca Mouriño, animaron a la ciudadanía a participar en esta jornada festiva y solidaria, destacando el valor del deporte como herramienta de transformación social.

El objetivo de la carrera es sensibilizar sobre la importancia del acceso al agua y recaudar fondos para los programas de UNICEF en todo el mundo, destinados a garantizar la salud, educación, nutrición y protección de la infancia más vulnerable.

Las inscripciones, con un coste simbólico de 3 euros para menores y desde 6 euros para adultos, pueden realizarse hasta el 29 de octubre en www.championchipnorte.com o el mismo día de la prueba, hasta media hora antes del inicio.

Además, quienes lo deseen pueden realizar una donación adicional a favor de Unicef, con beneficios fiscales por tratarse de aportaciones solidarias.

La carrera ofrecerá categorías adaptadas a todas las edades y niveles, desde los 100 metros para los más pequeños hasta los 10 kilómetros para adultos, incluyendo también las tradicionales caminatas solidarias de 3 y 11 kilómetros.

En la pasada edición, celebrada en 2024, participaron cerca de 500 personas, y este año el objetivo del club es superar esa cifra y seguir sumando pasos por los derechos de la infancia.