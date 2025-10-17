Arrancan las obras de la nueva pista multideporte en la Urbanización Breogán, en A Coruña

El barrio de Os Rosales, en A Coruña, estrena nuevas pistas multideporte. Concello de A Coruña

El Plan de Mejora de Instalaciones Deportivas de la ciudad comienza con la construcción de una nueva pista multideporte en la Urbanización Breogán, una instalación al aire libre que se ubicará en la zona de la calle Antonio Casares Rodríguez, siendo el primer equipamiento público de este tipo en el núcleo residencial.

Los trabajos, con una inversión superior a 270.000 euros, correrán a cargo de la empresa Citanias Obras y Servicios, la mejor valorada en un concurso en el que participaron cuatro empresas. Uno de los factores más valorados fue el incremento de un año en el plazo de garantía general de las obras respecto al establecido en los pliegos.

Las obras comenzarán la semana que viene y tienen un plazo de ejecución de seis meses. La futura instalación permitirá la práctica de múltiples disciplinas deportivas, tanto de forma independiente como simultánea, y contará con cierre perimetral y moderno sistema de iluminación.

Más equipamientos deportivos en los barrios

Durante el último año, y en el marco de la primera fase del Plan de Barrios 2025-27, se ha impulsado la renovación y construcción de equipamientos de usos múltiples, ocio y recreo en los distintos distritos.

Entre ellos destacan las pistas multideporte, instalaciones abiertas al público y totalmente gratuitas, pensadas para la práctica de diversas disciplinas.

En los últimos meses ya se han habilitado dos nuevas pistas en Los Rosales, junto a la carretera de los Fortes, y en A Silva, tras el centro cívico municipal.

A Coruña prevé sumar otros seis equipamientos de este tipo: además de la Urbanización Breogán, los cinco restantes estarán en los barrios de Monte Alto, Adormideras, Barrio de las Flores, Lonzas y también entre Cuatro Caminos y A Cubela.