Los campos de fútbol de Elviña, en A Coruña, reabrirán el lunes: la obra terminará este año

Los trabajos en los campos de fútbol de Elviña, en A Coruña, avanzan y los equipos usuarios podrán retomar los entrenamientos en estas instalaciones desde el próximo lunes. Así lo ha explicado este jueves el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que ha concretado que la reapertura será parcial y siguiendo unas medidas de seguridad específicas mientras siguen las obras.

Ural-Español C.F., Victoria C.F., Atlético Coruña Montañeros Club de Fútbol, Oza Juvenil S.D., Impérator O.A.R, Club Silva S.D, o club de fútbol Liceo de Monelos S.D. y Relámpago S.D podrán volver a los entrenamientos desde el lunes, mientras que las competiciones oficiales se retomarán el sábado 18 de octubre.

Los futbolistas podrán disfrutar de nuevo césped en los dos campos de fútbol, que cuentan con una renovada iluminación LED, una nueva cubierta en tribuna y un pavimento mejorado en la galería de acceso y en varias zonas del resto de las instalaciones.

Los trabajos, por otro lado, continúan en los vestuarios, la cubierta de la galería de acceso y las gradas con el objetivo de facilitar un tránsito más cómodo y seguro para los jugadores y espectadores. Estas zonas seguirán cerradas hasta noviembre.

Respecto al pabellón, las obras avanzan según lo previsto: se ha completado la cubierta, mejorado el aislamiento y la eficiencia energética y se trabaja en la reparación de la tarima. Siguen además los trabajos en los vestuarios de la planta baja, las renovaciones de los espacios comunes y las mejoras en la accesibilidad al conjunto de Elviña I.

Las actuaciones de mejora del Complexo Deportivo Elviña I cuentan con una inversión total de 3,4 millones de euros y las obras han permitido mantener parcialmente abiertas algunas de las instalaciones, en concreto las destinadas a servicios de fitness, natación y actividades dirigidas. Los trabajos terminarán previsiblemente antes de que termine 2026.