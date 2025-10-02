El gobierno de A Coruña elude respuestas claras sobre el Mundial 2030 y apela al "entendimiento"

El gobierno municipal de A Coruña no ha concretado hoy las respuestas en torno a las incógnitas sobre el proyecto de la ciudad para ser sede del Mundial 2030 y que centraron parte de las preguntas orales tanto del BNG como del PP.

En primer lugar fue el concejal frentista David Soto quien interpeló al gobierno por esta cuestión. El portavoz municipal, Lage Tuñas, explicó que "Cuando haya novedades daré cuenta de ellas. Quiero destacar que el primer paso no fue menor, que es situar a la ciudad entre aquellas que fueron seleccionadas para ser sede del Mundial. Es un trabajo y una tarea hecha que, desde luego, tiene su relevancia. Estamos hablando de 2030, todos queremos tener certidumbre y lo que le puedo decir es que, cuando haya cosas que anunciar, no lo voy a contar yo hoy".

"Hay un primer estudio hecho, una primera fase que fue presentada a las autoridades que decidieron las sedes del Mundial, y ahí se presenta un proyecto. Ese proyecto es conocido. Las instituciones que participaron pienso que lo conocen, porque todos los que participan tienen la documentación. Si usted no la tiene, no debería haber problema en facilitársela, solo faltaría", manifestó.

"Hay una segunda fase: dar viabilidad a un primer logro. Cuando la alcaldesa dice que todo el mundo reme, es una apelación al entendimiento sobre la base de un proyecto presentado. No discutimos si la FIFA decidió que A Coruña sea sede del Mundial, eso ya se discutió. A partir de ahí, la reflexión que traslada la alcaldesa yo no la puedo poner en duda: quien no está de acuerdo en que vayamos todos a una, debe decirlo. Usted solo pide información, o está dispuesto a que conjuntamente se haga ese trayecto. No se trata de hablar en nombre de la mayoría", amplió el edil.

"Hay diferentes datos públicos: es una oportunidad para la ciudad, mejorar un recinto deportivo, y también una oportunidad de ir más allá. Antes o después deberá abordarse, porque lo que es absurdo es hacer regates cortos o mantener posiciones encontradas que, desde luego, no benefician a la ciudadanía. La posición del gobierno es la que trasladó la alcaldesa: todo el mundo en la misma dirección. Si alguien no quiere, debe conocerse. Y sobre la información, hay que facilitarla, desde el respeto y la humildad", comentó Lage.

Previamente, Soto dijo que "A alcaldesa dicía que todos remásemos xuntos na candidatura do Mundial 2030. Nós, señora Rey, non tiñamos problema en facelo. O noso problema é que non sabemos se estamos nunha traiñeira ou amarrados na cuberta dunha galera. O peor é que non sabemos cara a onde remamos".

"Hai catro meses que está a candidatura, denunciamos escurantismo e puxemos fincapé no diálogo: con entidades municipais, deportivas, outras administracións e, sobre todo, coa veciñanza coruñesa. É certo, e de agradecer, que a Xunta se comprometese financeiramente co proxecto, como ben indicou no vídeo o señor García. Á veciñanza gustaríalle saber canto vai poñer ou en que se materializará esa colaboración", amplió.

El PP le reprocha la falta de concreción y Lage Tuñas saca a relucir plazos no cumplidos por la Xunta

La siguiente cuestión del pleno también tenía como temática el Mundial 2030, pero planteada por el Partido Popular por parte del concejal Roberto García.

"En 2024 la alcaldesa anunciaba A Coruña sede del Mundial. Una noticia esperada y celebrada también por este grupo. Todos pensábamos que este gobierno tendría alguna acción de gobierno adecuada, pero vemos que no nos dan información", comentó en su turno.

"Preguntamos por las últimas desinformaciones, incluso algún miembro de su grupo, dicen que hay que rehacer el proyecto. Por eso pedimos información. Son preguntas claras y sencillas: ¿qué proyecto será el definitivo? A día de hoy no saben qué se va a modificar ni cuál será el aforo. Tras dos años, sería normal saber qué se va a hacer. En un cronograma se fijaba que iban a licitar en 2023 y 2024, pero este plan no se cumplió. Queremos claridad en financiación y plazos", aseveró García.

Con respecto a la financiación, comentó que "no sabemos el coste oficial ni qué tipo de plan estratégico dirigen, teniendo incluso un concejal dedicado a esta misión. ¿Se puede planificar una acción tan importante sin saber qué se quiere hacer, cómo, cuándo y con cuánto dinero?".

García quiso poner en valor la apuesta del gobierno de la Xunta de Galicia: "Lo único que se sabe es el compromiso de la Xunta con el Mundial 2030. Queremos saber qué va a poner o si va a haber compromiso también de la Diputación o del Gobierno de Pedro Sánchez. Hemos asistido a la inauguración de la ciudad deportiva de Abegondo: ahí hubo planificación, plazos, costes. ¿La administración pública no puede hacerlo?"

"Este es un proyecto complejo que requiere coordinación entre administraciones, pero también tenemos un inquilino, un buque insignia de la ciudad. La relación con el Deportivo nos preocupa, porque no es la más fluida. Queremos que conste que hemos pedido expediente, comisiones de seguimiento, y nada se sabe. Espero que no haya apagón informativo", declaró.

"Lo que sí tenemos claro es que esta es una oportunidad para nuestra ciudad y para Galicia. Pero ojo, ya lo decía Arsenio: cuidado con que esta fiesta no nos la quiten los fouciños. Para nosotros es necesario tener enfrente un gobierno que quiera liderar este proyecto, no un gobierno que administre inercias. Tienen una oportunidad única para dejar claro a los coruñeses que son capaces de liderar este proyecto. De lo contrario, una respuesta negativa o huidiza será, claramente, incompetencia", finalizó.

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, fue el encargado de contestar al representante del principal partido de la oposición.

"Podría recordarle más de 300 anuncios, incluso alguno en los que usted tuvo responsabilidad como jefe territorial. Lo decía antes mi compañero Vázquez con las obras de Elviña. Sorprendente e incluso sonrojante. Le pongo tres ejemplos: 23 de agosto de 2000, el gobierno del PP anuncia la reforma de Juan Canalejo para empezar en 2001. En pesetas. Feijóo dijo que estaría al 80% en 2025. Han pasado 25 años", manifestó exhibiendo una captura de una información periodística.

"Segundo ejemplo: el único alcalde del PP en esta ciudad, aunque no lo defienden, Negreira, afirmó en 2013 que habría obras en Alfonso Molina en 2014. La ampliación no se inició antes de 2015 y tuvo que llegar Inés Rey. No hablamos de años, hablamos de décadas", siguió.

"No me gustan nada los anuncios que muchas veces hacen responsables políticos y que van detrás del anuncio. Señor García, habló de todos. Puestos a hablar, hable también de la posición de la Xunta de Galicia. En este salón de plenos, su portavoz del PP dijo que no creía que A Coruña consiguiera ser sede, y lo dijo antes de conseguirlo", reprochó con referencia a unas palabras de Miguel Lorenzo.

"Y En cualquier caso, Inés Rey sí tuvo liderazgo: en Alfonso Molina, en la intermodal, etc. Ahora el siguiente paso. La cuestión es: ¿estamos todos por la labor de que este proyecto salga adelante?", reflexionó el número dos de la alcaldesa.

"Y un tercer punto, para terminar. Usted dejó caer algún tipo de duda respecto a lo que significa el Deportivo. El Deportivo, además de ser una SAD, es un sentimiento. Es algo que llevamos dentro. No voy a preguntar si hay alguien del Celta, sería respetable, pero aquí todos lo llevamos en el corazón. La mejor receta es entendimiento entre Ayuntamiento y Deportivo, y esa es la línea que marca la alcaldesa desde 2019: entendimiento, diálogo y defender el interés general", ahondó sobre la complicada relación con el club presidido por Juan Carlos Escotet.

"Estamos todos de acuerdo en que haya entendimiento y diálogo. Nadie debe avasallar a nadie. Si eso es así, ese es el camino: defensa del interés público y también del club, que es nuestro club. Debemos estar todos para entendernos. Por tanto, señor García, haga lo que considere para trabajar en esa dirección. El gobierno municipal ya lo hace", prosiguió.

Lage Tuñas dio carpetazo al asunto con una última reflexión: "Si alguien persigue el fracaso, que no piense que de eso se saca algo positivo. De intentar que no funcione, no hay éxito. Trabajemos todos para que vaya bien y no para que haya problemas".